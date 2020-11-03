نقيب أطباء لبنان يدعو لاوسع مشاركة بوجه كورونا

دعا نقيب اطباء لبنان شرف ابو شرف الأطباء لأوسع انخراط بالمعركة ضد كورونا، قائلا: لن نربحها إلا بتعاوننا وتعاضدنا.



أطلق نقيب أطبّاء ​لبنان​ في ​بيروت​ البروفسور ​شرف أبو شرف​ نداءً إلى كلّ القطاع الطبّي في لبنان، دعا فيه الجيش الأبيض إلى "أوسع انخراط في المعركة ضدّ وباء "​كورونا​"، مؤكّدًا أنّها "معركة جدّية وشرسة تهمّ الوطن والمواطنين أجمعين، ولن نربحها إلّا بتعاوننا وتعاضدنا مثلما فعلنا سابقًا، وكلّنا معرّضون لهذا الوباء خصوصًا في الأسابيع المقبلة على مشارف عدوى ​الإنفلونزا​".



جاء ذلك اثر اجتماع عقده أبو شرف مع "جمعيّة أطبّاء ​الأمراض​ الجرثوميّة"، شاركت فيه رئيسة الجمعية الدكتورة مادونا مطر، وكلّ من الدكاترة: ​عبد الرحمن البزري​، جاك مخباط، نادين يارد، ريما مغنية، منى جرادي وزاهي الحلو. وقد أكّد المشاركون خلاله "ضرورة تجهيز ​المستشفيات الخاصة​ والحكوميّة، ومساندتها ومساعدتها لاستقبال مرضى "كورونا"، والعمل على تأمين كلّ المعدّات الطبيّة والمستلزمات الوقائيّة وتصنيعها في لبنان". كما شدّدوا على "ضرورة تحفيز الدولة للجهاز الاستشفائي والتمريضي والطبّي، عبر دفع مستحقّاتهم في أقرب وقت ممكن".