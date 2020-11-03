تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير إلى 109 قتلى

أعلنت السلطات التركية ،اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد يوم 30 أكتوبر، من 102 إلى 109 قتلى.



وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال أسفر عن مصرع 109 أشخاص وإصابة 1036 آخرين بجروح، مضيفة أن 898 منهم غادروا المستشفيات، فيما يواصل 138 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.



وأضافت "آفاد" أنه تم بعد الزلزال تسجيل 1562 هزة أرضية ارتدادية، بينها 44 تجاوزت قوتها 4 درجات.



وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 4 مبان في ولاية إزمير الأكثر تضررا من الزلزال، فيما استكملت فرق الطوارئ عملها في 13 بناية.



وأمس الاثنين أعلنت "آفاد" أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للمتضررين.



وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، الجمعة، مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية إزمير التي تعرضت لدمار أكبر من الولايات التركية الأخرى.



وأوضحت "آفاد" أن مركز الزلزال كان في بحر إيجه، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سيفريهسار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.



من جانبه، تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تبني الحكومة منازل جديدة للمواطنين الذين تهدمت بيوتهم بسبب الزلزال في أسرع وقت ممكن.



كما ضرب الزلزال جزيرة ساموس اليونانية حيث قتل تلميذان في مدرسة بمدينة فاثي، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.