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الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:21

لافروف: يوجد 2000 مسلح من الشرق الأوسط في قره باغ

لافروف: يوجد 2000 مسلح من الشرق الأوسط في قره باغ
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عدد المقاتلين من الشرق الأوسط في إقليم قره باغ يتقرب من 2000 شخص، مؤكدا أن بلاده ستواصل التعاون مع تركيا لحل النزاع سلميا.

وقال لافروف ،في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليوم الثلاثاء: "نحن بالطبع نشعر بقلق من تدويل النزاع في قره باغ وإشراك مسلحين من الشرق الأوسط فيه".

وتابع الوزير الروسي: "دعونا مرارا الأطراف الخارجية لاستغلال إمكانياتهم من أجل قطع نقل المرتزقة، الذين يقترب عددهم في منطقة النزاع، حسب المعلومات المتوفرة، من ألفي شخص".

وأشار لافروف إلى أن هذه القضية تم التطرق إليها خلال المحادثات الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 27 أكتوبر، والاتصالات الدورية مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان.

وأردف وزير الخارجية الروسي أن بلاده تواصل "تمرير موقفها بإصرار" حول هذه القضية عبر قنوات مختلفة.

وفي سياق متصل، أكد لافروف أن روسيا ستواصل العمل مع تركيا لوقف تمرير السيناريو العسكري في قره باغ.

وقال لافروف: "لم نخف أبدا ولا نخفي الآن أننا نرفض تسوية الأزمة من خلال استخدام القوة، ونسعى إلى إنهاء الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن. من المهم جدا بالنسبة إلى الطرفين وشركائهما الخارجيين احترام الاتفاقات حول وقف إطلاق النار بشكل صارم وتشكيل آلية لمراقبته واستئناف العملية التفاوضية الجوهرية مع جدول أعمال دقيق".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "وعلى الرغم من أنه لم يتم التوصل لتحقيق هدنة صارمة فورا، لكننا سنواصل استغلال كل النفوذ المتوفر لدينا في المنطقة وسنعمل مع الشركاء الأتراك لوقف التمرير اللاحق للسيناريو العسكري وترتيب الحوار بين الطرفين وإقناع باكو ويريفان بالجلوس حول طاولة المفاوضات".
رقم : 895732
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