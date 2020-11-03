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الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:49

الاحتلال يجرف أراض ويهدم منشآت في القدس والضفة

الاحتلال يجرف أراض ويهدم منشآت في القدس والضفة
قامت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة ،اليوم الثلاثاء، بجرف أراضي لمواطنين فلسطينيين في حي الأشقرية من أراضي بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، وسط انتشار لجنود الاحتلال الذين يرافقون طواقم الهدم لحمايتهم.

كما هدمت قوات الاحتلال منشآت في القدس والضفة الغربية، وسط اعتداءات للاحتلال والمستوطنين، بينما نفذت عمليات اعتقال في عدة مناطق من الضفة الغربية طاولت عدداً من الفلسطينيين.

وبدأت أعمال التجريف صباح اليوم، واتجهت صوب أحد المنازل وبعض المنشآت في المنطقة حيث يخشى أن تهدم منازل مواطنين هناك.

بالتزامن مع ذلك هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم إسطبلاً للخيول في حي جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، كما جرّفت قطعة أرض في الموقع.

وأفاد مواطنون من سكان الحي، بأن طواقم الهدم قامت بتصوير منازل ومنشآت ومحلات تجارية في المنطقة قبل أن تغادر الحي.

وفي بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، استأنفت طواقم ما يسمى المراقبة على البناء في بلدية الاحتلال بالقدس مداهماتها لأحياء البلدة وقامت بتصوير منازل قيد الإنشاء هناك، وذلك بعد أن كانت داهمت البلدة أمس، وسلّمت نحو سبعة إخطارات هدم ومنع مواصلة البناء في منازل قيد الإنشاء.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي رأس خميس ورأس شحادة من مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة صباح اليوم، واعتقلت 3 فتية من هناك بعد تعرّض دورية لما يسمى حرس الحدود الإسرائيلي قبل ذلك للرشق بالحجارة.
رقم : 895738
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