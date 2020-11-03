فلسطين.. وقفات تضامنية مع ماهر الاخرس بمئوية اضرابه

شارك عشرات المواطنين في الخليل ،اليوم الثلاثاء، في وقفة إسناد للأسير ماهر الأخرس التي دعت لها لجنة الدفاع عن الخليل.



ورفع المشاركون في الوقفة التي جرت على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، صورا للأسير ولافتات تحمل شعارات التضامن معه، وتندد بسياسة الاعتقال الإداري.



وفي كلمة باسم فصائل العمل الوطني في الخليل، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني فهمي شاهين "مرّت مئة يوم على إضراب الأسير ماهر الأخرس عن الطعام، الذي يخوض معركة ليست شخصية، بل هي معركة شعبنا في الدفاع عن الكرامة الوطنية والإنسانية، معركة الدفاع عن الحقوق في مجابهة الاحتلال".



وأضاف شاهين إن شعبنا رغم كل الضربات ورغم كل المؤامرات سيبقى موحدا في مجابهة الاحتلال، متمسكا بقيمه الوطنية النبيلة.



بدوره، قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل إبراهيم نجاجرة إن ماهر الأخرس يخوض إضرابه في ظل صمت حقوقي ودولي، وإن سلطات الاحتلال تستغل جائحة كورونا لتعميق الهجمة الشرسة على أبنائنا وبناتنا داخل سجون الاحتلال.



وحمل نجاجرة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعن حياة الأسير ماهر الأخرس.



من ناحيته، قال عنان دعنا ممثلا عن لجنة الدفاع عن الخليل إن "ماهر يتكلم ويصرخ بلغة لا يفهمها إلا الاحرار، ومن يعرف معنى الإنسانية، ماهر يصرخ ولسان حاله يقول لا للاعتقال الاداري، لا للاحتلال، لا للعنصرية وهو مصمم على أن يكون النصر حليفه، وحليف رفاقه الأسرى، وسيسجل نصره كعلامة فارقة في تاريخ الحركة الأسيرة، وهزيمة لكل من تخاذل عن مناصرته".



وأضاف أن اضراب ماهر عن الطعام هو رسالة بأن القضية الفلسطينية حية بأبنائها، وأن شعبنا سيستمر في نضاله حتى تحقيق حقوقه الوطنية.



وفي طوباس، شارك عشرات المواطنين ،مساء اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، والمرضى، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا إليها نادي الأسير، وفصائل العمل الوطني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، صور الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.



وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي: "إن الأسرى في سجون الاحتلال هم ضحايا القوانين الإسرائيلية"، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني مع أسراه.



بدوره، قال محمود صوافطة، في كلمة فصائل العمل الوطني في طوباس، إن رسالتنا هي أنه مهما فعل الاحتلال فلن يستطيع تركيع شعبنا، وأن مصيره الزوال، داعيا كل المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى الوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسرى.



من جانبه، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة: "إن هذه الوقفة جاءت بالتزامن مع مواصلة الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم الـ100، ودعما للأسير المريض كمال أبو وعر"، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، مؤكدا أن شعبنا لا ينسى أسراه، وهو يبعث كل يوم رسالة تأكيد على وقوفه معهم.



وفي جنين، نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي ،مساء اليوم الثلاثاء، وقفة دعم وإسناد للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، أمام منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.



وألقيت، خلال الوقفة، عدة كلمات استعرضت معاناة أبناء شعبنا جراء الاحتلال الإسرائيلي، وأن إعلان بلفور هو أساس هذه المعاناة.



وأشاد المتحدثون بصمود شعبنا أمام كل المخططات والمشاريع التصفوية الهادفة للنيل من المشروع الوطني، والقضية الفلسطينية، وحيوا صمود الأسير الأخرس، ونددوا بمواصلة اعتقاله، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة كافة الأسرى.