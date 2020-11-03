لبنان.. تسجيل 15 وفاة و1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 1512 إصابة جديدة وتسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليوم الثلاثاء.



أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، تسجيل 1512 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 85209 حالة.



كما أفادت الوزارة عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 667.



وأشارت الوزارة إلى أنّ"عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 780، من بينها 273 في العناية المركّزة، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 16499 فحصًا، فيما أُجري 996 فحصًا في ​المطار​.