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الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:17

الجيش التركي يستقدم تعزيزات إلى قرى محاذية للطريق M4

الجيش التركي يستقدم تعزيزات إلى قرى محاذية للطريق M4
أكدت مصادر ميدانية وأهلية أن الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له، استقدموا خلال الساعات الماضية مدرعات ودبابات وصواريخ إلى قرى محاذية للطريق الدولي المعروفة بـM4 بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي.

وقالت المصادر: إن التعزيزات العسكرية للجيش التركي والمجموعات المسلحة وصلت إلى قرى الأربعين وليلان والحمدانية والدبسة، المحاذية للطريق الدولي حلب الحسكة، غرب بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت المصادر أن الأسلحة التي استقدمها الاتراك إلى المنطقة شملت دبابات ومدرعات وعربات مصفحة إضافة إلى صواريخ من نوع «غراد».

وبينت المصادر أن القاعدة العسكرية للجيش التركي في تلة قرية العامرية بريف تل تمر شهدت قبل عدة أيام أيضاً تحركات مكثفة إضافة إلى استقدامه للمدرعات والدبابات إلى داخلها.
رقم : 895764
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