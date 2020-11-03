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الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:42

المدلل: لن ينعم الاحتلال بالهدوء حال تعرض الاسير الأخرس لأي مكروه

المدلل: لن ينعم الاحتلال بالهدوء حال تعرض الاسير الأخرس لأي مكروه
هدد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء ، الاحتلال الاسرائيلي" انه فلن ينعم بلحظة هدوء اذا حدث أي مكروه للأسير ماهر الاخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ100  وسط تدهور خطير على حالته الصحية.

وحمل القيادي المدلل العدو الصهيوني وكل المؤسسات الحقوقية التي تدعي الإنسانية المسؤولية عن حياة الأسير ماهر الأخرس .

وتابع :" نحن على يقين بأن يكون الاحتلال قد فهم رسالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بشكل جيد".

ويشار الى ان الأسير ماهر الاخرس يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ100 ، وسط مماطلة من الاحتلال وتدهور خطير على حالته الصحية.
رقم : 895770
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