اذربيجان تشيد بموقف قائد الثورة الاسلامية حول النزاع مع ارمينيا

أعلن مساعد وزير خارجية اذربيجان خلف خلف اف عن تقدير واشادة بلاده حكومة وشعباً لموقف قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي الذي بينه في كلمته اليوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف (ص)، حول النزاع الدائر مع ارمينيا بشأن قره باغ.



وخلال اتصال هاتفي لمساعد وزير خارجية اذربيجان خلف خلف اف بالسفير الايراني لدى باكو عباس موسوي اشاد بموقف قائد الثورة حول الصراع مع ارمينيا ووصفه بالهام والعادل وأكد على تمتين أواصر الاخوة والصداقة بين البلدين الجارين.



وأكد دعم بلاده لمبادرة طهران وزيارة مبعوث ايران الخاص عباس عراقجي لايجاد حل للنزاع ووصفه بالمهم ويحمل حسن النية.



وأكد خلف اف على وضع الاتفاقات الناجزة بين الرئيس الاذربيجاني الهام علي اف خلال لقائه بعباس عراقجي قيد التنفيذ بسرعة.



ويشار الى ان قائد الثورة أكد في كلمته اليوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي (ص) الشريف، في الاشارة الى النزاع الدائر بين اذربيجان وارمينيا، على استعادة اذربيجان لاراضيها المحتلة، عادّا النزاع بالحادث المرير ويهدّد الأمن الاقليمي.