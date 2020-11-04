الحكومة السورية تكشف عن أولوية توزيع المحروقات

كشف مسؤول سوري الاولوية التي ستمنحها الحكومة السورية بخصوص توزيع المحروقات.
فقد أكد محافظ حلب حسين دياب أن الأولوية في عملية توزيع المحروقات ستكون للقطاع الزراعي وتأمين احتياجات الفلاحين من مادة المازوت بهدف دعم القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة مهمة في عملية البناء الاقتصادي وتحسين الواقع المجتمعي.
واوضح خلال ترؤسه اجتماع لجنة المحروقات الرئيسة أن توزيع المشتقات النفطية ستشمل كافة القطاعات – زراعة – نقل – صناعة – تدفئة- خدمات … وفق الأولويات التي تقتضيها المصلحة العامة.
وخلال الاجتماع قررت اللجنة الطلب من لجان المحروقات الفرعية والمخاتير ولجان الأحياء المعنية بتوزيع المازوت المنزلي التقيد بمطابقة البطاقة الذكية مع الهوية الشخصية عند تسليم المادة، والحضور بشكل شخصي والتوقيع أو البصم على استلام الكمية المخصصة من قبل صاحب العلاقة.