الحكومة السورية تكشف عن أولوية توزيع المحروقات

كشف مسؤول سوري الاولوية التي ستمنحها الحكومة السورية بخصوص توزيع المحروقات.



فقد أكد محافظ حلب حسين دياب أن الأولوية في عملية توزيع المحروقات ستكون للقطاع الزراعي وتأمين احتياجات الفلاحين من مادة المازوت بهدف دعم القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة مهمة في عملية البناء الاقتصادي وتحسين الواقع المجتمعي.



واوضح خلال ترؤسه اجتماع لجنة المحروقات الرئيسة أن توزيع المشتقات النفطية ستشمل كافة القطاعات – زراعة – نقل – صناعة – تدفئة- خدمات … وفق الأولويات التي تقتضيها المصلحة العامة.



وخلال الاجتماع قررت اللجنة الطلب من لجان المحروقات الفرعية والمخاتير ولجان الأحياء المعنية بتوزيع المازوت المنزلي التقيد بمطابقة البطاقة الذكية مع الهوية الشخصية عند تسليم المادة، والحضور بشكل شخصي والتوقيع أو البصم على استلام الكمية المخصصة من قبل صاحب العلاقة.