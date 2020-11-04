طقس لبنان ماطر وعاصف يستمر حتى صباح يوم الجمعة

افادت مصلحة الارصاد الجويةفي بيروت بأن منخفضا جويا يسيطر على دول الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحياناً يستمر حتى صباح الجمعة حيث ينحسر تدريجياً.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم الأربعاء:غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تتجاوز سرعتها ال٧٥ كلم/ساعة (تحذير من تطاير اللوحات الاعلانية ) مع ارتفاع في موج البحر كما نحذر من تشكل السيول على الطرقات في ساعات الذروة اعتباراً من بعد الظهر خاصة مع تساقط زخات من البرد و تساقط للثلوج على ارتفاع ٢٣٠٠ متر.
الخميس: غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد خلال فترة قبل الظهر كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ٢٣٠٠ متر و ما فوق، يتحول الطقس الى غائم جزئياً اعتباراً من بعد الظهر وتخف حدة الأمطار.
الجمعة:غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات و تساقط امطار متفرقة خفيفة خاصة في الداخل و المناطق الجنوبية.