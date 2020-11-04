الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:24

طقس لبنان ماطر وعاصف يستمر حتى صباح يوم الجمعة

طقس لبنان ماطر وعاصف يستمر حتى صباح يوم الجمعة
افادت ​مصلحة الارصاد الجوية​في بيروت  بأن منخفضا جويا يسيطر على دول الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحياناً يستمر حتى صباح الجمعة حيث ينحسر تدريجياً.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم الأربعاء:غائم مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تتجاوز سرعتها ال٧٥ كلم/ساعة (تحذير من تطاير ​اللوحات الاعلانية​ ) مع ارتفاع في موج البحر كما نحذر من تشكل ​السيول​ على ​الطرقات​ في ساعات الذروة اعتباراً من بعد الظهر خاصة مع تساقط زخات من البرد و تساقط للثلوج على ارتفاع ٢٣٠٠ متر.

الخميس: غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتشكل ​الضباب​ على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد خلال فترة قبل الظهر كما تتساقط بعض ​الثلوج​ على ارتفاع ٢٣٠٠ متر و ما فوق، يتحول ​الطقس​ الى غائم جزئياً اعتباراً من بعد الظهر وتخف حدة ​الأمطار​.

الجمعة:غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات و ​تساقط امطار​ متفرقة خفيفة خاصة في الداخل و المناطق الجنوبية.
رقم : 895829
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدول الإسلامية تشكل ‘‘جبهة موحدة ‘‘ضد معاداة الإسلام
الدول الإسلامية تشكل ‘‘جبهة موحدة ‘‘ضد معاداة الإسلام
الرئيس روحاني: ليس مهما لنا من يكون الرئيس الامريكي القادم
الرئيس روحاني: ليس مهما لنا من يكون الرئيس الامريكي القادم
4 تشرين الثاني 2020
سفك دماء وازهاق ارواح بذمة رئيس
سفك دماء وازهاق ارواح بذمة رئيس 'مأزوم'..
3 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا
قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا
3 تشرين الثاني 2020
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
3 تشرين الثاني 2020
البحرين تعيش ترفاً ملكياً وفقراً شعبيّاً مدقع.. إلى متى؟
البحرين تعيش ترفاً ملكياً وفقراً شعبيّاً مدقع.. إلى متى؟
3 تشرين الثاني 2020
المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟
المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟
2 تشرين الثاني 2020
ترامب سيعلن فوزه قبل إعلان النتائج !!
ترامب سيعلن فوزه قبل إعلان النتائج !!
2 تشرين الثاني 2020
التصوير بمناظير ‘‘سمات‘‘ بواسطة طائرات RF-4
التصوير بمناظير ‘‘سمات‘‘ بواسطة طائرات RF-4
2 تشرين الثاني 2020
الدعم السعودي لفرنسا في الحرب ضد الإسلام
الدعم السعودي لفرنسا في الحرب ضد الإسلام
2 تشرين الثاني 2020
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
2 تشرين الثاني 2020
الحرية والتسامح.. شعارات غربية فارغة
الحرية والتسامح.. شعارات غربية فارغة
1 تشرين الثاني 2020
عضو المكتب السياسي لأنصار الله ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء علي العماد
ردنا على إغتيال حسن زيد سيكون في عمق المحتل السعودي
1 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)