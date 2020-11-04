أمير قطر ينصح خصومه: لنستلهم الاعتدال من قابوس وصباح

دعا أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" دول مجلس التعاون إلى استلهام الاعتدال والحكمة من أمير الكويت الراحل الشيخ"صباح الأحمد الجابر الصباح" وسلطان عمان الراحل"قابوس بن سعيد".



جاء ذلك خلال خطاب أمير قطر الذي ألقاه بافتتاح مجلس الشورى الـ49، وتطرق خلاله إلى الثناء على الزعيمين الخليجيين الراحلين.



وقال أمير قطر : "لقد فقدت أمتنا العربية هذا العام رجلين من أعظم رجال الخليج (الفارسي) هما جلالة السلطان قابوس باني عمان الحديثة الذي ربطته بقطر علاقات من الأخوة والود المتبادلين".



وأضاف "تميم بن حمد" : "كما فقدت صاحب السمو الشيخ صباح الذي عمل بكل ما أوتي من قوة للتوفيق بين الدول العربية وإصلاح ذات البين في الخليج(الفارسي) والذي لن ننسى مواقفه معنا".



وتابع: "نأمل أن تستلهم دول مجلس التعاون من اعتدال الفقيدين وحكمتهما المواعظ والعبر الصحيحة لمستقبل العلاقات فيما بينها".



يذكر أن أمير الكويت الراحل، قاد الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية التي اندلعت منتصف عام 2017، لكنه رحل قبل أن يتحقق حلمه بإنهاء الأزمة.



كما رفضت سلطنة عمان إبان حكم الراحل "قابوس بن سعيد" الانضمام إلى حصار قطر رغم الضغوط عليها، وحافظت على علاقات قوية مع قطر، وأسهمت في تقليل تبعات الحصار المفروض عليها، خاصة في أيامه الأولى.



الى ذلك، قال أمير قطر خلال كلمته بمجلس الشورى، إنه "بالنسبة لسياساتنا الخارجية وعلى الرغم من استمرار الحصار الجائر منذ أكثر من 3 سنوات فإن مكانة قطر الدولية تتعزز بسبب تكثيف نشاطنا في القضايا التي تهم المجتمع الدولي مثل التغير المناخي ومكافحة الفقر ومحاربة الإرهاب وغيرها".



كما أعلن أمير قطر أن انتخابات مجلس الشورى ستجرى في أكتوبر/تشرين الأول العام المقبل 2021 بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003.