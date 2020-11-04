نائب رئيس الاركان الايرانية: قواتنا المسلحة جاهزة لمواجهة أي تهديد

أكد نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، العميد محمد رضا قرائي آشتياني بان القوات المسلحة في البلاد جاهزة لمواجهة أي تهديد والتصدي له.



وخلال تفقده واشرافه على تنفيذ المراحل الرئيسية والعملانية لمناورات "فدائيو الولاية" الجوية التاسعة في منطقة اصفهان العامة (وسط البلاد)، الثلاثاء، قال العميد قرائي آشتياني في تصريح صحفي: ان هذه المناورات تعني في الاساس تبلور الاقتدار الوطني، وقد تدرب طيارو القوة الجوية للجيش في هذه المناورات جيدا على الاساليب التركيبية، وأثبتوا ان القوة الجوية قادرة على الاستفادة من طائراتها ومسيراتها بشكل تركيبي في مختلف المناورات.



وأضاف: انه تم خلال هذه المناورات استخدام المعدات الحديثة التي صممتها وصنعتها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، من قبل طيارين مخضرمين وشباب في تدريبات عملية، وتم استهداف الاهداف المحددة سلفا بالصواريخ والقنابل بدقة.



وقال ان استعراض جاهزية القوات المسلحة الايرانية يمثل أهم رسالة لمناورات "فدائيو الولاية" الجوية التاسعة، وقال: ان كل اعدائنا يدركون ان قواتنا المسلحة جاهزة ومستعدة لمواجهة اي تهديد والتصدي له، وهي ملتزمة بتلبية اوامر القائد الاعلى للقوات المسلحة وتنفيذها، ومثلما أثبتت حتى الآن جيدا فإنها متواجدة في جميع الساحات المطلوبة وتنفذ المهام المكلفة بها جيدا.



يذكر ان المرحلة الرئيسية والعملانية لمناورات "فدائيو الولاية" التاسعة للقوة الجوية للجيش الايراني جرت خلال يومي الاثنين والثلاثاء بعنوان يا "صادق آل محمد (ع)" في المنطقة العامة لمحافظة اصفهان بمشاركة 7 قواعد جوية بقيادة قاعدة "الشهيد بابائي" الجوية في اصفهان وسط ايران.