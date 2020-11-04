ترامب: حققنا فوزا مدهشا في الانتخابات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته التامة بتحقيقه فوزا على حساب منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وأعلن ترامب، أثناء مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض على خلفية استمرار عملية فرز أصوات الناخبين، عن إحرازه تقدما على حساب بايدن في عدد من الولايات الرئاسية بالمنسبة لتحديد نتائج الانتخابات، منها ويسكونسين وتكساس وأوهايو وجورجيا وكارولاينا الشمالية وأريزونا (وذلك على الرغم من أن نتائج التصويت في جورجيا وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية لم يصدر بعد).



وقال ترامب:"نتائج الانتخابات مدهشة ونستعد للاحتفال بالفوز،سنفوز بولاية ميشغن ونحن متقدمون بـ 300 ألف صوت، فزنا بولايات لم نكن نتوقع الفوز فيها".

وأضاف ترامب قائلاً:"نتائج الانتخابات مدهشة ونستعد للاحتفال بالفوز".