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الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:38

غريب ابادي: اميركا هي المصدر الاساس للكثير من مشاكل العالم

غريب ابادي: اميركا هي المصدر الاساس للكثير من مشاكل العالم
اشار سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي الى المعضلات التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر مثل الحرب وانعدام الامن والحظر والارهاب، معتبرا ان اميركا هي المصدر الاساس للكثير من مشكلات عالم اليوم.

وفي مدونة له نشرها في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" اشار غريب آبادي الى تصريح قائد الثورة الاسلامية في خطابه الثلاثاء لمناسبة ذكرى ميلاد النبي الاكرم (ص) والذي قال فيه: "ان السبب الاساس لعداء اميركا للجمهورية الاسلامية الايرانية هو عدم الرضوخ لسياساتها الظالمة وعدم الاعتراف بهيمنتها. ان هذا العداء سيستمر وان السبيل الوحيد لازالته هو تيئيس الطرف الاخر من التصور على انه قادر على توجيه ضربة اساسية للشعب والحكومة الايرانية".

واضاف السفير الايراني: ان المزيد من القرائن والادلة الملموسة تثبت يوما بعد يوم الرؤية الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية. مكانة اميركا افلت ليس في العالم الاسلامي فقط بل ايضا في اوروبا وعالم الغرب.

وتابع غريب آبادي: انه اليوم الى جانب معضلات مثل تهديدات الحرب وانعدام الامن والحظر والارهاب هنالك معضلة اخرى باسم اميركا اصفها بـ "المعضلة الكبرى" التي هي المصدر الاساس للكثير من مشكلات عالم اليوم.

وقد اكد قائد الثورة الاسلامية في خطابه يوم بان اميركا هي فرعون مصر وطاغوت عصرنا واضاف: ان اي شخص يصبح رئيسا لاميركا لن يؤثر على سياستنا.

واعتبر سماحته وحدة العالم الاسلامي بانها تمثل العلاج الحقيقي لمشكلات المسلمين واشار الى السياسة العقلانية للصمود امام الغطرسة الاميركية، مؤكدا ان السياسة المدروسة للجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتغير بتغير الرؤساء في اميركا.
رقم : 895846
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