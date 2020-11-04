سوريا تبحث قرارا هاما للخدمة الاجبارية والبدل

تبحث الحكومة السورية تخاذ قرار هام بخصوص الخدمة الالزامية في الجيش والبدل.



أكد وزير المالية السوري كنانياغي خلال جلسة برلمانية يوم امس أن هناك دراسة جدية لموضوع البدل الداخلي.



واعلن الوزير أنه شخصيا مع موضوع البدل الداخلي حيث قال : ” الوزارة تؤيد البدل الداخلي للخدمة الإلزامية في حال تم استشارتها بذلك .. واعتقد أن الموضوع قيد الدراسة ويمكن أن يظهر شيئاً قريباً حوله لكن هناك اعتبارات يجب أخذها بعين الاعتبار وهناك جهات أخرى معنية بذلك”.



وسمحت الحكومة السورية للسوريين المتواجدين في الخارج بالحصول على البدل للخدمة الالزامية لتسهيل السفر عليهم.