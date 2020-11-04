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الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:44

تصريح خطير من ‘‘أردوغان‘‘ !!

تصريح خطير من ‘‘أردوغان‘‘ !!
أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحًا خطيرًا قد يتسبب في اشتعال حرب عربية - أوروبية ضد بلاده وتشكيل تحالفات جديدة مناهضة له.

وقال "أردوغان" في تصريحات له خلال تجمع لأنصاره بولاية سامسون التركية: إن "أي أرض جرت فيها دماء جنود من الجيش التركي تعتبر جزء من الأراضي التركية".

وأضاف: "نحن موجودون في سوريا وموجودون في ليبيا ومع أشقائنا في أذربيجان ودفعنا الثمن لقد قدمنا شهداء في الحرب ضد الإرهاب في عفرين وإدلب وعملية غصن الزيتون ومخلب النسر وعمليات أخرى خارج حدودنا".

وختم الرئيس التركي بقوله: "في كل صراع كبير قفزة كبيرة لبلدنا.. كل أرض جرت فيها دماء تركية هي أرضنا، نعم هي جزء من وطننا".

وتعتبر تصريحات "أردوغان" غريبة حيث أنها تشير إلى نفس مصطلحات اشار اليها منتقدوه وهي "التوسيع والنفوذ العثماني" في البلاد العربية الأوروبية القريبة من تركيا.

وكان إعلاميون مقربون من حزب العدالة والتنمية التركي، نشروا على مواقع التواصل خريطة لما تسمى تركيا الكبرى، وتضم أجزاءً من العراق وسوريا وجورجيا، بالإضافة إلى النفوذ في ليبيا والصومال والجزيرة العربية.
رقم : 895853
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