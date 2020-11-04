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الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:45

الاحتلال الاسرائيلي يواصل جرائم الدهم والاعتقال دون رادع

الاحتلال الاسرائيلي يواصل جرائم الدهم والاعتقال دون رادع
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 7 مواطنين في مداهمات شنتها في محافظتي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وجنين شمالها.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال منطقة نمرة شرقًا، واعتقلت كلا من مالك الجعبري، وعلي سكافي بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال خربة خلة المَيّة في بلدة يطا واعتقلت محمد جبريل شحادة زين، وعيسى بدر عوض، بعد أن داهمت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من أحمد خليل وجيه نزال، وحاتم عمر سليمان طزازعة، ومحمد فيصل رجا كميل، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.
رقم : 895855
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