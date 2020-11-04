استشهاد 164 شخصا من القطاع الصحي الايراني في مكافحة كورونا

اعلن رئيس مركز الاتصالات والعلاقات العامة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور عن استشهاد 164 شخصا من الكوادر الصحية والطبية في البلاد لغاية الان في مجال مكافحة مرض كورونا.



واشار جهانبور الى شجاعة وشهامة الكوادر الطبية والصحية في البلاد وجهودها الدؤوبة والمضنية المبذولة والتي استشهد العديد من افرادها في سياق مكافحة كورونا، لافتا الى موافقة قائد الثورة الاسلامية في الايام الاولى لتفشي الجائحة في ادنى فرصة ممكنة على مقترح وزير الصحة لاعتبار المتوفين من هذه الكوادر بسبب الاصابة بالمرض شهداء مدافعين عن الصحة.



واوضح بان مركز الاتصالات والعلاقات العامة بوزارة الصحة يعتزم اعداد برامج تلفزيونية على حلقات للتعريف بهؤلاء الشهداء الاعزاء وقال: ان المدافعين عن الصحة ليسوا فقط الاطباء والممرضين الخدومين والدؤوبين بل ايضا جميع الكوادر الصحية والعلاجية المضحية في جميع المستويات بدءا من الاطباء الاخصائيين حتى الكوادر الخدمية القيمة الذين يقدمون خدماتهم بكل اخلاص وتفان في الايام والظروف الصعبة.



ولفت الى انه وفقا للاحصائيات فقد بلغ عدد شهداء الكوادر الصحية والطبية في البلاد 164 شخصا لغاية الان وقال: ان من اهداف اعداد البرنامج التلفزيوني "الملائكة الشهداء" هو تثمين جهود كوادر النظام الصحي النشطة والصانعة للفخر في ساحة مكافحة كورونا، التعريف بنماذج للمواطنين خاصة للكوادر الصحية والطبية، القاء الضوء على ابعاد حياة المدافعين عن الصحة، وتبيان جوانب من حياتهم المعنوية، خلق الحوافز لدى سائر الكوادر الصحية والطبية وتبيان التوصيات الصحية والوقائية من خلال التعريف بهؤلاء الشهداء.