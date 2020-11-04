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الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:47

بايدن: سنفوز بهذه الانتخابات وعلينا التحلي بالصبر

بايدن: سنفوز بهذه الانتخابات وعلينا التحلي بالصبر
قال المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن أن نتائج الإنتخابات الأمريكية قد تظهر حتى يوم غد وقد تطول الى اكثر من ذلك.

وأضاف بايدن خلال كلمة قصيرة أمام أنصاره:"سنفوز بهذه الانتخابات وعلينا التحلي بالايمان".

وعبر بايدن عن تفائله إزاء نتيجة انتخابات الرئاسة الاميركية.

واضاف بايدن: نشعر بالتفاؤل إزاء وضعنا الانتخابي في ويسكونسن وميشيغن وسنفوز بأصوات بنسيلفانيا.

وانطلقت الثلاثاء عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.
رقم : 895857
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