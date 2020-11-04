اللواء سلامي: قوتنا الصاروخية كفيلة باجبار الأعداء على التراجع

اكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي ،اليوم الاربعاء، ان قوة ايران الصاروخية كفيلة باجبار الأعداء على التراجع ، قائلا، ليس لدينا أي نقص في وسائل الدفاع.



وخلال مراسم ازاحة الستار عن منظومة آلية وذكية للإطلاق المتتالي للصواريخ الباليستية بعيدة المدى لقوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة، قال اللواء سلامي، ان الثورة الإسلامية اليوم تنمو وتتطور وتتوسع وتتغلب على الأعداء، ومن جهة أخرى، يواجه أعداؤنا انحدار في القوة وانحسارها ومع كل يوم يمر يتسارع هذا التراجع ، لكن تهديدات العدو لا تزال قائمة.



واعتبر اللواء سلامي القدرة الصاروخية الموثوقة ضمانة لاستمرارية قوة ردع النظام، قائلا، نشهد يومياً تألقاً جديدا في هذا المجال، واليوم نشهد ظاهرة جديدة وإنجازا جديدا تحت مسمى قدرة الإطلاق المتزامن أو المتتالي للصواريخ بفترات زمانية مدروسة ، ومثل هذا النوع من الإطلاق سيضيف لنا الكثير من القيمة العملياتية والتكتيكية.



وأكد اللواء سلامي أن قوتنا الصاروخية كفيلة باجبار الاعداء على التراجع، وقال، ان هذه القوة أظهرت فعاليتها وتأثيرها في مختلف الساحات بما في ذلك محاربة داعش ومحاربة اعداء الثورة في غرب البلاد وصرف العدو عن تهديد النظام والشعب الإيراني.



واشار إلى خبث ومؤامرات الأعداء ضد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني وضرورة الاستعداد الكامل والمستمر لمواجهة التهديدات ، متوجهاً لقادة وقوات الجو فضاء في حرس الثورة، بالقول: يجب أن تكون أيديكم على الزناد دائماً ؛ نرى الأعداء أحيانًا يقرعون على طبول التهديدات؛ يجب أن نثبت لهم القوة النفسية والتقنية والتكتيكية والتشغيلية والاستراتيجية للنظام.



وأضاف سلامي: "نؤكد لشعب إيران العزيز والمشرم أن قوتنا متفوقة ونحن منتصرون دائما وليس لدينا ما يقلق أو أي نقص للدفاع عن كرامة وشرف واستقلال هذه الأمة العزيزة".