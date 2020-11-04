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الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:25

مقر بايدن: نحن على يقين أن بايدن سيصبح رئيسا للبلاد

مقر بايدن: نحن على يقين أن بايدن سيصبح رئيسا للبلاد
قال مقر المرشح الرئاسي الديمقراطي الامريكي جو بايدن إن فرز الأصوات لن يتوقف، رغم تصريحات الرئيس الحالي دونالد ترامب، لافتا إلى أنه عند اكتمال عملية الفرز، سيكون بايدن رئيسا لأمريكا.

وفي وقت سابق، تحدث ترامب في البيت الأبيض، فقال إنه مستعد للاحتفال بفوزه في الانتخابات، وحذر أيضًا من أن "مجموعة من الناس" تحاول الغش.

كما قال الرئيس الأمريكي إنه يمكنه التقدم بطلب إلى المحكمة العليا لحل مسألة نتيجة الانتخابات.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن في بيان اليوم الأربعاء: "العد لن يتوقف، سيستمر حتى يتم احتساب كل الأصوات المدلى بها بشكل صحيح.".

ووصفت تصريحات ترامب بأنها "مشينة".

وقالت مديرة المقر "إنهم فظيعون لأن هذه محاولة فاضحة لانتزاع الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين. إنها غير مسبوقة لأنه لم يحدث في تاريخنا أبدا أن حاول رئيس أمريكي حرمان أمريكي من حقه في التصويت في انتخابات وطنية".

وأكدت مجددًا أن لا ترامب ولا بايدن سيقرران نتيجة الانتخابات. وقالت أومالي ديلون: "يجب أن تستمر العملية الديمقراطية وستستمر حتى اكتمالها".

وقالت مديرة الحملة إن الديمقراطيين لديهم فرق من المحامين على استعداد للطعن في نتائج الانتخابات إذا بدأ ترامب العملية أولاً.

وقالت أومالي ديلون: "إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة إفشال فرز الأصوات، فلدينا فرق من المحامين على استعداد للانتشار لمقاومة هذا الجهد. وسوف يفوزون".

واختتمت قائلة: "نحن على ثقة من أنه عند اكتمال العملية، سيكون جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة".
رقم : 895873
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