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الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:13

ألمانيا تستجوب سورياً "أهان ماكرون" اراد ان يقول للحرية حدود

ألمانيا تستجوب سورياً "أهان ماكرون" اراد ان يقول للحرية حدود
قالت صحيفة "ميدل إست مونيتور" إن الشرطة الألمانية تحقق مع سوري ساخر، صوّر مقطع فيديو في أحد شوارع برلين.

صوّر السوري مقطع فيديو في أحد شوارع برلين، حيث قام فيه بجلد رجل مقيد اليدين يرتدي قناعا يصور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بينما هو يرتدي عباءة عربية وعمامة.

وأظهر الفيديو فايز كانفاش، وهو يسحب شخصية ماكرون مقيدة ويصرخ به المتفرجون في شارع سونينالي، وهو شارع في حي نويكولن في برلين، يشتهر بمطاعمه ومتاجره العربية والتركية.

وبحسب الصحيفة، لدى كنفاش أكثر من مليون متابع على يوتيوب ويستخدم قناته للترويج للإسلام كدين مسالم.

وكان ماكرون أثار الغضب في أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي، بسبب دفاعه عن حق نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الذي اعتبره المسلمون إهانة للنبي.

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في هجومين على مدينتين فرنسيتين على أيدي "متشددين" مشتبه بهم في الأسابيع الأخيرة مع احتدام الغضب بشأن الرسوم.

وقال متحدث باسم شرطة برلين، إن السلطات تبحث ما إذا كانت عملية الجلد التي قام بها السوري تصل إلى حد التحريض على ارتكاب أعمال عنف أم إنها هجاء.

وأوضح المتحدث، أن شاباً يبلغ من العمر 23 عاماً تم استجوابه بشأن الحادث، دون أن يذكر الشخص.

بينما قال كنفاش، إن الشرطة أوقفته واستجوبته بشأن "الحيلة"، وإنه يريد أن يظهر للألمان والغربيين أن حرية التعبير لها حدود.

وقال عبر الهاتف من برلين التي أصبحت موطنه منذ أربع سنوات بعد هجرته من سوريا: "لم تكن النية أبدًا التحريض على العنف.. أردت فقط أن أقول: إذا كانت حرية التعبير تسمح لك بإهانة نبينا، فلا تنزعج إذا أهنّا قادتك".
رقم : 895884
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