الرئيس السوري يصدر مرسوما بمنح موظفين تعويضا ماليا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد ،اليوم الأربعاء، مرسوما تشريعيا منح بموجبه العاملين في وظائف تعليمية بوزارة التربية السورية تعويضا ماليا.



ويقضي المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2020، بمنح العاملين في وظائف تعليمية بوزارة التربية "تعويض طبيعة عمل" شهري بنسبة 40% من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.



ويقضي المرسوم ايضا بمنح المكلفين بعمل إداري "تعويض طبيعة عمل" شهري بنسبة 10% ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من أول الشهر الذي تاريخ صدوره.



واصدر كذلك الرئيس السوري مرسوما تشريعيا أخرا بمنح العاملين بوظائف تعليمية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة، عدا مراكز المحافظات، "تعويض الأماكن النائية" بنسبة 25% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.