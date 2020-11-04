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الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:22

حماس تثمن قرار الكويت بإغلاق متاجر لبيع المنتجات الإسرائيليّة

حماس تثمن قرار الكويت بإغلاق متاجر لبيع المنتجات الإسرائيليّة
قال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، "في الوقت الذي تتفق الإمارات والاحتلال الصهيوني على الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول تغلق دولة الكويت متاجر لبيع المنتجات الإسرائيلية في خطوة مقدرة منها لمقاطعة منتجات الاحتلال الصهيوني".

وعبّرت الحركة عن تقديرها لكلّ الدول التي تُقاطِع المنتجات الإسرائيليّة، كما ثمنت قرار الكويت إغلاق متاجر لبيع المنتجات من كيان الاحتلال، وأكّد القانوع أنّ "مقاطعة منتجات الاحتلال والمستوطنين يساهم في عزل الكيان الصهيونيّ وتكبيده الخسائر الفادحة وهو ما يتطلب توسيع حملات المقاطعة للبضائع الصهيونية في كل أنحاء العالم".

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، يوم الأحد، إغلاق ثمانية متاجر، أحدها يبيع منتجات إسرائيلية، وإحالتها إلى النيابة.

وأصدرت الوزارة التجارة بيانًا أصدرته قالت فيه إنّ “فرق التفتيش ضبطت منتجات من الكيان الصهيوني محظورة في الأسواق المحلية حسب القانون تباع في إحدى شركات قطع غيار السيارات في منطقة الشويخ الواقعة في الكويت العاصمة.

واضاف القانوع في تغريدةٍ نشرها على صفحته الرسميّة في موقع التواصل الاجتماعيّ (تويتر)، إنّ مصادقة دولة الإمارات العربيّة المُتحدّة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول مع الاحتلال الإسرائيليّ قرار خطير يهدّد أمن منطقتنا العربية ويفتح المجال أوسع أمام التطبيع مع الاحتلال ويشجع عناصر جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجيّة) لارتكاب مزيد من الجرائم.

وتابع، أنّ "القرار من شأنه منح الصهاينة وعناصر الموساد الدخول لدولة الإمارات بشكل متزايد وهو ما سيهدد الأمن القومي ويعرض الدول المجاورة لخطر التجسس عليها".
رقم : 895914
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