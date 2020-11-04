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الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:23

الصحة الفلسطينية تعلن عن 3 وفيات و734 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الصحة الفلسطينية تعلن عن 3 وفيات و734 إصابة جديدة بـ"كورونا"
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ثلاث وفيات، و734 إصابة جديدة بفيروس " كورونا" المستجد، و526 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجل 3 حالات وفاة في الضفة، (مواطن 90 عاما من عصيرة الشمالية في نابلس، مواطنة 79 عاماً من الدوحة بمحافظة بيت لحم، مواطنة 92 عاماً من طولكرم).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (54)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (7)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (42)، أريحا والأغوار (9)، سلفيت (5)، طولكرم (36)، طوباس (5)، قطاع غزة (281)، ضواحي القدس (20)، مدينة القدس (52).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 350 حالة في الضفة الغربية (الخليل 133، جنين 46، نابلس 101، طولكرم 43، قلقيلية 7، سلفيت 14، طوباس 6) ، إضافة إلى 130 حالة تعافٍ في قطاع غزة، و46 حالة في مدينة القدس.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.87%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.28%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أكدت الكيلة أن 36 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
رقم : 895915
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