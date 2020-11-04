العراق يسجل أعلى نسبة شفاء منذ بدء كورونا

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاربعاء، تسجيل 8479 حالة شفاء من كورونا، يقابلها 3574 اصابة جديدة، و60 وفاة في عموم البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة ان الموقف الوبائي لليوم (4 تشرين الثاني 2020) جاء كالتالي: