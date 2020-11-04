الإفراج عن 62 موقوفا في درعا بمكرمة من الرئيس الأسد

ذكرت صحف ومواقع سورية أنه تم اليوم الاربعاء الإفراج عن 62 موقوفا من محافظة درعا، وأشارت إلى أن ذلك جاء "بمكرمة من الرئيس بشار الأسد".



ونقلت الصحيفة عن "مصادر رسمية" أن المفرج عنهم كانوا موقوفين "على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة"، وقالت إن الإفراج عنهم جاء "بعد تعهدهم بعدم تكرار ما قاموا به".

ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل حول الجهة التي أفرجت عنهم، ولا عن نوع الأعمال التي تعهد المفرج عنهم بعدم تكرارها.



وقالت الصحيفة إنه تم الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين من مختلف المحافظات، وأوضحت أن ذلك تم "خلال لقاء مع أهالي الموقوفين" بحضور محافظ المدينة وقائد شرطتها وعدد من المسئولين.