الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:13
الرئيس البيلاروسي :

ايران شريكة سياسية واقتصادية هامة لروسيا البيضاء

ايران شريكة سياسية واقتصادية هامة لروسيا البيضاء
اكد رئيس جمهورية روسيا البيضاء "الكساندر لوكاشنكو"، ان ايران شريكة سياسية واقتصادية هامة لبلاده في منطقة الشرق الاوسط؛ مبينا ان البلدين لديهما طاقات كبيرة دون ان يتم توظيفها بنحو كامل.

تصريحات الرئيس البيلاروسي، جاءت خلال استقبال وتسلّم اوراق اعتماد السفير الايراني الجديد في مينسك "سعيد ياري".

وفيما اعرب عن ترحيبه بنهاية الحظر التسليحي الدولي على ايران، تطلّع لوكانشكو الى اتخاذ اجراءات بناءة اخرى بهدف ترسيخ الاستقرار العسكري والسياسي في منطقة الشرق الاوسط.

كما تطرق الرئيس البيلاروسي الى جائحة كورونا، مصرحا للسفير الايراني الجديد: ان الموجة الثانية لهذا الوباء زادت من تردّي الاوضاع الاقتصادية والصراعات الدولية، وافتعال مخاطر جديدة، وتحديات جادة للبشرية.

وحول الوضع الراهن في روسيا البيضاء، اكد لوكاشنكو : انني بصفي رئيس الحكومة البيلاروسية اعلن بكل مسؤولية اننا قادرون بنحو مؤثر على صد التحديات والتهديدات الخارجية، وتوفير الاستقرار الداخلي ونبذ الفرقة وتعزيز الوحدة في البلاد.
رقم : 895925
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يوافق على عفو وخفض العقوبة عن نحو 3800 سجين
قائد الثورة يوافق على عفو وخفض العقوبة عن نحو 3800 سجين
اللواء سلامي: قوتنا الصاروخية كفيلة باجبار الأعداء على التراجع
4 تشرين الثاني 2020
قانون جديد للأراضي... نفخٌ في نيران أزمة كشمير
قانون جديد للأراضي... نفخٌ في نيران أزمة كشمير
4 تشرين الثاني 2020
الصبر الروسي بدأ ينفد.. هل تشهد إدلب حسماً؟
الصبر الروسي بدأ ينفد.. هل تشهد إدلب حسماً؟
4 تشرين الثاني 2020
الدول الإسلامية تشكل ‘‘جبهة موحدة ‘‘ضد معاداة الإسلام
الدول الإسلامية تشكل ‘‘جبهة موحدة ‘‘ضد معاداة الإسلام
4 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني: ليس مهما لنا من يكون الرئيس الامريكي القادم
الرئيس روحاني: ليس مهما لنا من يكون الرئيس الامريكي القادم
4 تشرين الثاني 2020
سفك دماء وازهاق ارواح بذمة رئيس
سفك دماء وازهاق ارواح بذمة رئيس 'مأزوم'..
3 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا
قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا
3 تشرين الثاني 2020
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
3 تشرين الثاني 2020
البحرين تعيش ترفاً ملكياً وفقراً شعبيّاً مدقع.. إلى متى؟
البحرين تعيش ترفاً ملكياً وفقراً شعبيّاً مدقع.. إلى متى؟
3 تشرين الثاني 2020
المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟
المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟
2 تشرين الثاني 2020
ترامب سيعلن فوزه قبل إعلان النتائج !!
ترامب سيعلن فوزه قبل إعلان النتائج !!
2 تشرين الثاني 2020
التصوير بمناظير ‘‘سمات‘‘ بواسطة طائرات RF-4
التصوير بمناظير ‘‘سمات‘‘ بواسطة طائرات RF-4
2 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)