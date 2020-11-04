قائد الثورة يوافق على عفو وخفض العقوبة عن نحو 3800 سجين

وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي على عفو وخفض عقوبة 3780 مدانا في المحاكم العامة والثورية والقضاءالعسكري ومنظمة التعزيرات الحكومية.



بمناسبة ذكرى ميلاد خاتم الانبياء محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله) وولادة الامام جعفر الصادق (عليه السلام)، وافق قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي على اقتراح بالعفو وتخفيض العقوبة عن 3780 سجينا من المدانين في المحاكم العامة والثورية والمنظمة القضائية للقوات المسلحة ومنظمة التعزيرات الحكومية.



وكان رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي قد قدم لسماحة قائد الثورة مقترح عفو او خفض او تبديل العقوبة بحق هؤلاء المدانين الذين تمت دراسة ملفاتهم في لجنة العفو، واعتُبِروا بانه تتوفر لديهم الشروط اللازمة لهذا الامر. وقد حظي المقترح بموافقة قائد الثورة تنفيذا للبند 11 من المادة 110 من الدستور.