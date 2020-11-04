روسيا تبدأ اختبار لقاح موحد ضد الانفلونزا وكورونا

بدأ مركز "فيكتور" الروسي للفايروسات والتكنولوجيات البيولوجية اختبار لقاح موحد ضد كورونا والإنفلونزا.



ونقل المكتب الصحفي عن رئيس مركز "فيكتور" رينات ماكسيوتوف، قوله إن مركزه بدأ في إجراء البحوث العلمية الخاصة بوضع لقاح موحد ضد الفايروسين في آن واحد وهما فايروس الإنفلونزا وفايروس كورونا.



وأوضح رئيس المركز أن اختبارات اللقاح تجري حاليا على حيوانات مختبرية دون أن يذكر أنواعها.



وأضاف أن اللقاح تم إعداده على أساس فايروس الإنفلونزا A الذي يثير تطور استجابة مناعية مشكلة ضد الإنفلونزا وفايروس كورونا.



يذكر أن مركز "فيكتور" الروسي للفايروسات والتكنولوجيات البيولوجية سبق له أن أطلق نوعين من لقاح "أبي واك كورونا" لإجراء اختباراته في فترة ما بعد التسجيل.



جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في 14 تشرين الاول/أكتوبر عن تسجيل اللقاح الروسي الثاني ضد "كوفيد – 19" والذي وضعه مركز "فيكتور" الروسي.

