السفارة الاميركية في بغداد تطلق صفارات الانذار

أفاد مصدر امني، الاربعاء، أن السفارة الاميركية في بغداد اطلقت صفارات الانذار.



وقال المصدر إن "السفارة الاميركية اطلقت صفارات الانذار في المنطقة الخضراء".

واضاف إن "ذلك جاء على خلفية ممارسة امنية في محيط السفارة"، دون مزيد من التفاصيل.