إشادة أممية بقرار قطر إجراء أول انتخابات برلمانية

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، بإعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اعتزام بلاده إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، في أكتوبر 2021.



وقال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أقول لكم، إن الأمين العام يشعر بالتشجيع من الإعلان المهم الذي أصدره أمير دولة قطر، بأن الدولة ستجري انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر المقبل".



وأضاف: "نحن على دراية بأن الاستعدادات جارية، وأن حكومة قطر ستتخذ جميع التدابير اللازمة لإجراء انتخابات شاملة وتشاركية".



وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد اعلن أثناء كلمة له بمناسبة افتتاح دورة الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى، عن تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر من العام المقبل.



وتعتبر قطر كغيرها من الدول الخليجية تفتقد الى المؤسسات الديمقراطية، في حين تعتبر الكويت افضل من جيرانها الخليجيين من هذه الناحية حيث تمتلك برلمانا يتم انتخابه.