الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:38

إشادة أممية بقرار قطر إجراء أول انتخابات برلمانية

إشادة أممية بقرار قطر إجراء أول انتخابات برلمانية
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، بإعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اعتزام بلاده إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، في أكتوبر 2021.

وقال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أقول لكم، إن الأمين العام يشعر بالتشجيع من الإعلان المهم الذي أصدره أمير دولة قطر، بأن الدولة ستجري انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر المقبل".

وأضاف: "نحن على دراية بأن الاستعدادات جارية، وأن حكومة قطر ستتخذ جميع التدابير اللازمة لإجراء انتخابات شاملة وتشاركية".

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد اعلن أثناء كلمة له بمناسبة افتتاح دورة الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى، عن تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر من العام المقبل.

وتعتبر قطر كغيرها من الدول الخليجية تفتقد الى المؤسسات الديمقراطية، في حين تعتبر الكويت افضل من جيرانها الخليجيين من هذه الناحية حيث تمتلك برلمانا يتم انتخابه.
رقم : 895937
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يوافق على عفو وخفض العقوبة عن نحو 3800 سجين
قائد الثورة يوافق على عفو وخفض العقوبة عن نحو 3800 سجين
اللواء سلامي: قوتنا الصاروخية كفيلة باجبار الأعداء على التراجع
4 تشرين الثاني 2020
قانون جديد للأراضي... نفخٌ في نيران أزمة كشمير
قانون جديد للأراضي... نفخٌ في نيران أزمة كشمير
4 تشرين الثاني 2020
الصبر الروسي بدأ ينفد.. هل تشهد إدلب حسماً؟
الصبر الروسي بدأ ينفد.. هل تشهد إدلب حسماً؟
4 تشرين الثاني 2020
الدول الإسلامية تشكل ‘‘جبهة موحدة ‘‘ضد معاداة الإسلام
الدول الإسلامية تشكل ‘‘جبهة موحدة ‘‘ضد معاداة الإسلام
4 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني: ليس مهما لنا من يكون الرئيس الامريكي القادم
الرئيس روحاني: ليس مهما لنا من يكون الرئيس الامريكي القادم
4 تشرين الثاني 2020
سفك دماء وازهاق ارواح بذمة رئيس
سفك دماء وازهاق ارواح بذمة رئيس 'مأزوم'..
3 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا
قائد الثورة : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا
3 تشرين الثاني 2020
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
3 تشرين الثاني 2020
البحرين تعيش ترفاً ملكياً وفقراً شعبيّاً مدقع.. إلى متى؟
البحرين تعيش ترفاً ملكياً وفقراً شعبيّاً مدقع.. إلى متى؟
3 تشرين الثاني 2020
المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟
المساعدة المالية القطرية لسلطنة عمان هل تخلع عنها ثوب الحيادية؟
2 تشرين الثاني 2020
ترامب سيعلن فوزه قبل إعلان النتائج !!
ترامب سيعلن فوزه قبل إعلان النتائج !!
2 تشرين الثاني 2020
التصوير بمناظير ‘‘سمات‘‘ بواسطة طائرات RF-4
التصوير بمناظير ‘‘سمات‘‘ بواسطة طائرات RF-4
2 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)