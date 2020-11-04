ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير في تركيا إلى 115 قتيلا

قالت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا اليوم الأربعاء، إن جهود البحث والإنقاذ تركزت على مبنيين في مدينة إزمير غرب البلاد، أين ارتفع عدد قتلى الزلزال في بحر إيجه يوم الجمعة إلى 115 قتيلاً.



وقالت السلطات إن اثنين من ضحايا الزلزال كانا في جزيرة ساموس اليونانية.



وأمس الثلاثاء وبعد 90 ساعة من وقوع الزلزال، انتشل رجال الإنقاذ في إزمير فتاة على قيد الحياة من تحت الأنقاض.



وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال أوقع إصابات بين 1035 شخصاً في إزمير، ولا يزال 137 يعالجون.



وتقع تركيا على خطوط صدع تجعلها عرضة لزلازل متكررة، إذ لقي أكثر من 500 حتفهم في زلزال في 2011 بفان في شرق البلاد، وقُتل 18 ألف في 1999 بعد زلزال في شمال غرب البلاد.