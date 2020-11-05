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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:17

سوريا تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا.. شاهد بالتفاصيل

سوريا تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا.. شاهد بالتفاصيل
سجلت وزارة الصحة السورية مستوى مرتفعا بشكل كبير بإصابات كورونا، قياسا إلى متوسط عدد الإصابات مؤخرا.

وأعلنت الوزارة مساء أمس الاربعاء تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 43 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن بلغت 5964 شفيت منها 2143 وتوفيت 301 حالة.
وحسب بيانات الوزارة فإن إجمالي الإصابات ارتفع يوم الأربعاء إلى 5964 إصابة.
وبدأت الإصابات بالتزايد منذ أيام، وإن كانت بمسار غير صاعد دائما، وكان أعلى رقم إصابات يسجل في البلاد خلال الأسبوع الماضي هو 61 إصابة.

كما أعلنت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 301، بعد تسجيل 3 وفيات اليوم، بينما ارتفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 2143 حالة بعد تسجيل 43 حالة شفاء اليوم.

وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأربعاء ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠ كالتالي.

الإصابات:

٣٤ في ريف دمشق
٢٤ في حمص
١١ في درعا
٥ في حماه
٢ في اللاذقية

حالات الوفاة:
١ في حمص
١ في اللاذقية
١ في دمشق

حالات الشفاء:
٩ في ريف دمشق
٨ في دمشق
٨ في حلب
٦ في حمص
٥ في درعا
٤ في اللاذقية
٣ في حماه

يذكر أن البلاد رفعت منذ أشهر معظم الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة كورونا، ويتوقع عدد من المختصين بمتابعة الوباء أن تشهد سوريا موجة جديدة من الإصابات (كما في عدد من البلدان في العالم) مع بداية انخفاض درجات الحرارة، ودخول فصل الشتاء الذي تأخر هذا العام في البلاد، وهو ما جعل الإصابات تسجل مستويات مقبولة خلال الأشهر الماضية.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
رقم : 895998
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