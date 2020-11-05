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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:20

قناة عبرية: السلطة ستستأنف التنسيق الأمني حال فوز بايدن

قناة عبرية: السلطة ستستأنف التنسيق الأمني حال فوز بايدن
زعمت قناة عبرية ان السلطة الفلسطينية تعتزم تلقي أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، حال فوز مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن في الانتخابات.

ونقلت قناة "كان" العبرية في خبر أوردته مساء الأربعاء: "مسؤولون في السلطة الفلسطينية، قالوا في محادثات مغلقة إنّ السلطة الفلسطينية تعتزم تلقي أموال الضرائب من "إسرائيل"، وتجديد التنسيق الأمني ​​والمدني معها تدريجياً، إذا فاز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية".

هذا ولم تتبن السلطة الفلسطينية موقفا مغايرا عن القرار الذي اتخذته بشان وقف التنسيق الامني مع الاحتلال الاسرائيلي باعتبار ان قرار التنسيق يتعارض مع مواثيق وتعهدات السلطة الفلسطينية مع فصائل المقاومة الفلسطينية بهذا الشأن.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أبلغت حكومة الكيان رسميا بوقف التنسيق الأمني معها، ردا على خطط سلطات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية.
رقم : 896000
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