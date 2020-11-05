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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:34

الحكومة العراقية تدين استهداف قوات البيشمركة في دهوك

الحكومة العراقية تدين استهداف قوات البيشمركة في دهوك
دانت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون الى حزب العمال الكردستاني، واستهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك شمال العراق.

وأكدت الحكومة في بيان "رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وعدته اعتداءً على سيادة البلاد".

واضافت انها "ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا للاعتداءات التي تعد خرقاً لامن وسيادة البلاد".

هذا وقالت حكومة كردستان العراق، إن الهجوم الذي شنه حزب العمال الكردستاني (التركي) على قوات البيشمركة الكردية العراقية تجاوز الخط الأحمر.

وأكدت الحكومة في بيان صحفي أمس الاربعاء، أن "كردستان العراق كيان سياسي وشرعي لشعب كردستان، وقوات البيشمركة هي المسؤولة عن حماية أرض كردستان وشعبها، وعليه فإن أي هجوم من هذا النوع يعدُّ هجوماً على شعب كردستان كافة".

وفي وقت سابق من يوم الاربعاء، أفادت وسائل إعلام كردية، بوفاة عنصر بقوات "البيشمركة" الكردية بشمال العراق متأثراً بجراحه خلال هجوم شنه حزب العمال الكردستاني (التركي) صباح الاربعاء في محافظة دهوك بكردستان العراق.
رقم : 896006
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