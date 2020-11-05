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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:14

نتائج فرز الأصوات حتى الآن في أربع ولايات أميركية حاسمة

نتائج فرز الأصوات حتى الآن في أربع ولايات أميركية حاسمة
لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

وتمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين.

وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن حصل جو بايدن على 264 ناخبا ودونالد ترامب 214.

ويفترض أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض.
ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يحقق أي ديموقراطي فوزا منذ عقود في هذه الولاية ونتيجة التصويت لا شك فيها.
وبذلك تبقى أربع ولايات:

- جورجيا -
16 من كبار الناخبين.
تم فرز 94 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي وتصوت عادة للجمهوريين. ويتصدر دونالد ترامب النتائج فيها منذ مساء الثلاثاء لكنه تراجع الأربعاء وتوقعت وسائل الإعلام الأميركية أن يكون الفارق ضئيلا جدا.

وحتى الآن تفيد النتائج أن الرئيس المنتهية ولايته حصل على خمسين بالمئة من الأصوات مقابل 48,8 بالمئة لمنافسه الديموقراطي جو بايدن.
وتؤكد السلطات المحلية أنها تستطيع استكمال فرز الأصوات ليلا.

- نيفادا -

ستة ناخبين كبار.
تم فرز 86 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الصحراوية الواقعة في غرب البلاد والتي اختارت الديموقراطية هيلاري كلينتون في 2016.

يتصدر جو بايدن النتائج فيها بحصوله على 49,3 بالمئة من الأصوات حتى الآن مقابل 48,7 بالمئة لدونالد ترامب.

قالت السلطات المحلية في البداية صباح الأربعاء إنها لن تعلن عن نتائج جديدة قبل الخميس. لكنها أكدت على تويتر بعد ذلك أنها ستعلن أرقاما جديدة مساء الأربعاء "بسبب اهتمام كبير بالتصويت في ولاية نيفادا".

ويمكن أن تسمح النتيجة النهائية في الولاية لبايدن بدخول البيت الأبيض لكنها لن تعرف قبل صباح الخميس.

- بنسلفانيا -

عدد الناخبين الكبار عشرون.

تم تعداد 86 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الصناعية الواقعة في منطقة "حزام الصدأ" بشمال شرق البلاد، حيث قام كل من المرشحين بحملة نشطة.

وكان دونالد ترامب يتمتع بفارق مريح نسبيا مساء الأربعاء (51,4 بالمئة مقابل 47,3 بالمئة لجو بايدن).

لكن ذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن عدد الأصوات البريدية يفترض أن يسمح بتعزيز بشكل كبير موقع المرشح الديموقراطي المولود في بنسلفانيا.

وتأمل السلطات المحلية في أن تتمكن من استكمال فرز الأصوات بحلول الجمعة.

- كارولاينا الشمالية -

15 من كبار الناخبين.
تم فرز 95 بالمئة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والجمهورية تقليديا.

حاليا يتقدم دونالد ترامب (50,1 بالمئة) على جو بايدن (48,6 بالمئة) لكن الأصوات البريدية المرسلة في موعد أقصاه يوم الانتخابات، أي الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، تقبل حتى الثاني عشر من الشهر نفسه.
رقم : 896041
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