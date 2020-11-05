مجلس غزة يطلق حملة دولية لمناهضة التطبيع

أطلق المجلس التشريعي الفلسطيني، حملة دولية لمناهضة التطبيع، وذلك بمشاركة برلمانيين من 20 دولة حول العالم.



ودعا أحمد بحر -النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني- في كلمة له امس الأربعاء، عبر تقنية زوم عبر الانترنت، جميع البرلمانات إلى تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال.



وطالب بحر جامعة الدول العربية بتعليق عضوية الدول التي تطبع مع حكومة الاحتلال.



من جهته، قال رئيس رابطة "برلمانيون من أجل القدس"، النائب اليمني حميد الأحمر، في كلمة له: "يجب توحيد الجهود لمواجهة المخططات الصهيونية والتطبيع".



وأضاف: "نثمن موقف البرلمانات والحكومات الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".