"حماس" تلتقي "الجهاد الإسلامي" في لبنان

أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن "الوضع الحرج الذي تمر به القضية الفلسطينية، ولا سيما بعد موجات التطبيع مع الكيان الغاصب، تتطلب المزيد من الوحدة والتنسيق مع الفصائل كافة والعمل على تحقيق المصالحة الفلسطنيية، من أجل مواجهة كافة التحديات".



جاء ذلك في بيان أصدرته حركة حماس، السبت، بعد لقاء مع وفد من الجهاد الإسلامي في بيروت.



والتقى وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان برئاسة نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان جهاد طه، يرافقه مسؤول العلاقات اللبنانية أيمن شناعة، يوم امس الأربعاء، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، بحضور مسؤول العلاقات الوطنية والخارجية شكيب العينا، ومسؤول العلاقات في صيدا جهاد محمد.



وتداول المجتمعون مستجدات القضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

ولفت البيان إلى أن الجانبين طالبا وكالة "أونروا"، بالعمل الجاد من أجل إطلاق حملة تساهم في التخفيف من معاناة اللاجئين، ولا سيما بعد الأوضاع الاقتصادية والصحية التي يمر بها لبنان الشقيق، مشيدين بالأدوار الطيبة التي تؤديها المؤسسات الصحية والاجتماعية في جميع المخيمات.