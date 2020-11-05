بريطانيا تفرض عزلا جديدا لمواجهة كورونا

تبدأ بريطانيا، اليوم الخميس، تطبيق مرحلة ثانية من العزل؛ ا لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ(كوفيد-19) ستنتهي "تلقائياً" في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.



جاء ذلك بحسب كلمة ألقاها رئيس الوزراء، بويس جونسون أمام مجلس العموم البريطاني، الأربعاء.



وأضاف جونسون قائلا "هذه التدابير في فصل الخريف تهدف إلى مكافحة ارتفاع (عدد الإصابات بكوفيد - 19) وستنتهي مدّتها تلقائياً في الثاني من ديسمبر».



وجاء تصريح جونسون قبل تصويت النواب على إعادة فرض عزل جديد، بينهم نواب محافظون رافضون لهذا الإجراء.



وأضاف "آمل بشدة في أن نتمكن من إعادة تسيير البلد وإعادة فتح الشركات والمتاجر مع اقتراب عيد الميلاد".



وتابع "لكن من أجل القيام بذلك، يجب على كل شخص من بيننا أن يساهم في ذلك من أجل خفض معدّل تكاثر الفيروس. لا أشكّ إطلاقاً في أنه بإمكاننا القيام بذلك".



وتواجه بريطانيا الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا مع أكثر من 47 ألف وفاة وأكثر من مليون إصابة، ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بالمرض، ما قد يتسبب باكتظاظ المستشفيات حتى في المناطق غير المتضررة كثيراً حتى الآن.