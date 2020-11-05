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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:00

الرئيس روحاني يرعى تدشين المرحلة الاولى من مشروع نقل مياه الخليج

الرئيس روحاني يرعى تدشين المرحلة الاولى من مشروع نقل مياه الخليج
رعى رئيس الجمهورية حسن روحاني، عبر الفيديو كونفرانس صباح اليوم الخميس، مراسم تدشين المرحلة الاولى من مشروع نقل مياه الخليج الفارسي الى الهضبة المركزية في ايران؛ بما يشمل محافظتي هرمزكان (جنوب) وكرمان (وسط).

وقال محافظ هرمزكان "فريدون همتي" في تصريحه بالمناسبة : ان المرحلة الاولى من هذا المشروع والتي تحمل شعار "ساقي الكوثر" تتسع لنقل 200 الف متر مكعب من مياه الخليج الفارسي الى منطقة سيرجان بمحافظة كرمان وفي اطار المشاريع التنموية التي تبنتها وزارة الطاقة الايرانية.

واضاف همتي، ان حصة هرمزكان من المرحلة الاولى لمشروع نقل مياه البحر تتراوح بين 40 و50 الف متر مكعب، ليتم استخدامها في توفير المياه الصالحة للشرب بميناء خمير (جنوبي بندرعباس مركز المحافظة) والقرى المجاورة له.

واوضح ان من اجمالي الطاقة الاسمية بواقع مليون متر مكعب لمشروع تحلية مياه الخليج الفارسي، تقدر حصة المحافظة ما بين 30 و40 بالمئة.

واكد هذا المسؤول، انه مشروع نقل مياه الخليج الفارسي الى المحافظات الصحراوية في البلاد، وفّر 16 الف فرصة عمل في المجالات الهندسية والتنفيذية في تلك المحافظات.

كما نوه بان عمليات انشاء البنى التحتية لمشروع تحلية مليون متر مكعب من مياه الخليج الفارسي انجزت بالكامل داخل البلاد، وسيتم توظيفها تدريجيا وفي مختلف المجالات ذات الصبة بهذا المشروع.
رقم : 896054
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