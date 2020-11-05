الحوثي :موقف الدول المشاركة بالعدوان على اليمن يسوده ضباببية الترقب

قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، ان "موقف الدول الخليجية المشاركة بالعدوان على اليمن يسوده ضباببية الترقب فالشيء الواضح أنهم في هذه الانتخابات لم يستطيعوا التصريح انهم مع المرشح الفائز "



وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة له ان "موقف الدول الخليجية المشاركة بالعدوان على اليمن يسوده ضباببية الترقب فالشيء الواضح أنهم في هذه الانتخابات لم يستطيعوا التصريح انهم مع المرشح الفائز سواء كان ترامب أو بايدن لان ذلك يعني تخلي عن ترامب فذهبوا لإعادة تصريحتهم السابقة قبل الانتخابات السابقة فقط وهذا إستقلالهم".



و اضاف الحوثي ان "أنظمة المنطقة التابعة لأمیركا أمام نتائج الاقتراع الجاري في الانتخابات الأمیركيةكأن على رؤسهم الطير ان ما يجب أن يفهمه الشعوب أن الإرادة المسلوبة لهذه الأنظمة هي السبب في استمرار حروبها و تدمير مقدرات وطننا العربي ومراجعة الواقع يبدأ من الشعوب التي تملك الإرادة القوية بذاتها لصنع الحل".