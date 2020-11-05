روحاني: الحكومة الأمريكية أي كانت ستذعن للشعب الإيراني

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن الحكومة الاميركية أي كانت ستذعن للشعب الايراني ولا سبيل لديها غير ذلك.



وقال الرئيس روحاني ،خلال مراسم تدشين المرحلة الاولى من مشروع نقل مياه الخليج الفارسي اليوم الخميس، ان هذا المشروع خير دليل على ان الضغوط لم تثن الشعب الايراني عن مواصلة التقدم والازدهار وصموده بوجه التحديات والضغوط التي تمارس ضده.



واضاف روحاني ان مشروع نقل وتحلية مياه الخليج الفارسي، سينشر الامل على صعيد الهضبة المركزية واهاليها.



وتابع الرئيس الإيراني: لقد استطعنا ان ندشن هذا المشروع المميز تزامنا مع اسبوع الوحدة الاسلامية؛ وذلك الى جانب العديد من المشاريع التنموية الضخمة التي ستدخل حيز التنفيذ في ارجاء البلاد خلال العام الحالي او بحلول العام القادم (21 اذار / مارس 2021).



وفيما هنأ الشعب الايراني بهذا الانجاز الكبير، اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية على ان مشروع تحلية مياه الخليج الفارسي سيعيد الامل الى المحافظات التي تقع في الهضبة المركزية لينعم المزارعون واصحاب الصناعات من ابناء شعبنا بنعمة الماء المستدامة هناك.



وتابع روحاني: ان انجاز هذه المشاريع يتم رغم الحظر والضغوط التي يفرضها الكيان الامريكي الارهابي على الشعب الايراني.



واوضح الرئيس الإيراني، ان مشروع نقل مياه الخليج الفارسي سيغطي 800 كم من اراضي البلاد، وان المرحلة الاولى التي دخلت حيز التنفيذ اليوم تبلع مساحتها 305 كم؛ مؤكدا ان هذا المشروع يتناغم تماما ومعايير حماية البيئة ولن يؤدي الى اي اضرار بيئية اطلاقا.



وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق رئيس الجمهورية الى انتخابات الرئاسة الامريكية، قائلا : ان نتائج هذه الانتخابات ستضهر اليوم او غدا؛ ولايهمنا الشخص الذي سيصبح رئيسا في هذا البلد، لكن المؤكد هو ان الحكومة الامريكية اللاحقة ستخضع لارادة الشعب الايراني.



واردف الرئيس روحاني: لا سبيل للامريكيين سوى الامتثال الى القانون وضغوط الراي العام، وسيرضخ امام صبر ومقاومة هذا الشعب العظيم.