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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:52

سوريا.. انخفاض بدرجات الحرارة مع أمطار غزيرة

سوريا.. انخفاض بدرجات الحرارة مع أمطار غزيرة
توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها في المناطق الشرقية في سوريا مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل في باقي المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها ،صباح اليوم الخميس، أن يكون الجو غائما جزئيا ماطرا على فترات في معظم المناطق ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا خاصة فوق المناطق الشمالية الشرقية والجزيرة ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا أحيانا تخف سرعتها مساء والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

غدا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد وغزيرة أحيانا فوق المناطق الساحلية والجزيرة وتضعف الفعالية خلال ساعات المساء وليلا يميل الجو للبرودة خاصة في المناطق الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

شاهد: انخفاض بدرجات الحرارة مع امطار غزيرة في سوريا
رقم : 896065
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