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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:41

الخارجية الروسية تعلق على قرار السراج بعدم التنحي

الخارجية الروسية تعلق على قرار السراج بعدم التنحي
اصدرت الخارجية الروسية تعليقا على قرار السراج بعدم التنحي عن منصب رئيس حكومة الوفاق الليبية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف إن روسيا ترى أن قرار فايز السراج سحب استقالته من منصب رئيس حكومة الوفاق الليبية، معقول ومنطقي، لكي لا يكون هناك فراغ في السلطة بالبلاد.

وقال بوغدانوف، اليوم الخميس لـ”سبوتنيك”: “طلب منه الكثير من الليبيين وحتى ممثلون أجانب العدول عن الاستقالة، حتى لا يحدث فراغ في السلطة. وقال السراج منذ البداية إنه يريد الاستقالة بحلول نهاية أكتوبر على أساس أنه سيكون هناك من تنتقل إليه السلطة، وأنه لن يكون هناك فراغ”.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسية على أن هذا: “أمر منطقي ومعقول”.

وأشار بوغدانوف، إلى أنه في المستقبل المنظور، من المقرر عقد منتدى للحوار الوطني الليبي في تونس، “حيث ستتم مناقشة قضايا إعادة الهيكلة السياسية، وإنشاء بعض الهيئات الرئاسية لفترة معينة، تصل إلى عام ونصف، من أجل إجراء الانتخابات بعد ذلك”.

وأضاف بوغدانوف “إذا تم الآن إنشاء بعض الهيئات الحكومية في تونس، فسيكون من الواضح لمن، والجهة التي ستنقل السلطة إليها، مع الأخذ في الاعتبار أن السراج يشغل منصبين – رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الجهاز الوطني الليبي”.

وفي منتصف أيلول الماضي، أعلن السراج عزمه تسليم مهامه إلى اللجنة التنفيذية الجديدة التي تعمل على تشكيلها لجنة الحوار، في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول
رقم : 896091
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