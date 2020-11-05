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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:31

الرئيس اللبناني: للالتزام بالتدقيق الجنائي المالي

الرئيس اللبناني: للالتزام بالتدقيق الجنائي المالي
اكد ​الرئيس اللبناني ​​ميشال عون​ على ضرورة التزام ​الحكومة​ اجراء التدقيق الجنائي ​المالي​في حسابات ​مصرف لبنان​، واهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

كلام عون​ جاء خلال ترؤسه اجتماعا قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​ تقرر فيه تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة الى شركة "الفاريز ومارسال"، ثلاثة اشهر إضافية، على ان يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد.

حضر الاجتماع وزير المال ​غازي وزني​، والوزير السابق ​سليم جريصاتي​، والمدير العام ل​رئاسة الجمهورية​ الدكتور أنطوان شقير، ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة "الفاريز ومارسال" السيد جيمس دانيال. وعرضت خلال الاجتماع الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق.

على صعيد آخر، ترأس عون اجتماعا ضم الوزير وزني، والوزير السابق جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية، خصص للبحث في قضية تعويضات المتعاقدين السابقين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وأوضح الوزير وزني انه تم الاتفاق على الإجراءات التي ستؤمن للمتعاقدين حقوقهم كالمعتاد، في ضوء الموافقة الاستثنائية التي أعطيت من رئيسي الجمهورية والحكومة في 14/9/2020 انطلاقا من مبدأ ضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة.
رقم : 896095
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