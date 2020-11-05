‘‘قسد‘‘ تختطف عدداً من الشبان في مدينة الرقة السورية

أفادت وكالة ‘‘سانا‘‘ السورية بأن "ميليشيا (قسد) المدعومة من أمريكا اختطفت عددا من الشبان في مدينة الرقة لإجبارهم على القتال في صفوفها.



وقالت سانا "إن مسلحين من ميليشيا قسد طوقوا عدة أبنية في عدد من أحياء مدينة الرقة وداهموا منازل فيها وأقدموا على اختطاف 20 شابا وسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسرا".



وأضافت الوكالة ان "مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد داهمت على مدى الأسابيع الأخيرة معظم قرى وبلدات أرياف الحسكة ودير الزور والرقة واختطفوا عشرات الشباب من أبنائها لاقتيادهم إلى معسكرات خاصة بها وزجهم في صفوفها لخدمة أجنداتها المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة".