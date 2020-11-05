الكرملين ينتظر انقشاع الضباب عن صورة الانتخابات الأمريكية

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس، التعليق على آخر التطورات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ما لم تتبلور نتائج التصويت.



وأشار بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين، إلى أن الوضع الحالي حول الانتخابات الأمريكية لا يسمح بالتعليق عليها بأي شكل من الأشكال، قائلا: "في هذه الحالة نفضل بطبيعة الحال أخذ فاصل وننتظر أي وضوح فيما يجري".



كما رفض المتحدث الإجابة عن سؤال بشأن عدم توجيه اتهامات إلى روسيا حتى الآن بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، موضحا: "في الولايات المتحدة يرون للأسف الشديد في كل ما يتعلق ببلدنا بمثابة للرداء الأحمر بالنسبة للثور، ولذلك دعونا نمتنع عن أي تعليقات الآن. ويجب على الأمريكيين حل مشاكلهم بأنفسهم".



وأكد بيسكوف أن الغموض الذي يلف نتائج الانتخابات الأمريكية قد يؤثر سلبا على الشؤون الدولية وبالدرجة الأولى الاقتصاد العالمي، مضيفا: "سنرى معا كم من الوقت ستستغرق حالة الغموض هذه وإلى أي مدى سيصل تأثيرها".