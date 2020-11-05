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الخميس 5 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:03

وصول 200 عجلة اميركية دفع رباعي الى قاعدة عين الاسد الجوية

وصول 200 عجلة اميركية دفع رباعي الى قاعدة عين الاسد الجوية
كشف مصدر امني، الاربعاء، عن وصول نحو 200 عجلة اميركية الى قاعدة عين الاسد الجوية غرب الانبار .

وقال المصدر  إن "رتلا اميركيا مكون من 200 عجلة دفع رباعي اميركية وصل الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار".

وأضاف، أن "وصول الرتل تزامن مع الاجراءات الاحترازية التي تفرضها القوات الاميركية على القاعدة الجوية"، مبينا ان "العجلات مخصصة لتنقل القوات الاميركية في المناطق الغربية".

وأوضح، أن "شركات اميركية امنية تقوم بمهملة ايصال هذه المعدات في حين يتم نقل الجنود بواسطة الطيران الحربي الى قاعدة عين الاسد الجوية ومنها الى مناطق تواجد القوات الاميركية".

يشار الى ان قاعدة عين الاسد الجوية تشهد بين الحين والاخر وصول معدات اميركية الى مبنى القاعدة وسط اجراءات امنية مشددة.
رقم : 896107
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